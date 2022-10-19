Двоє українських гравців в американський футбол загинули у боях з російськими окупантами

Данило Богуславський та Руслан Сапожнік віддали свої життя, захищаючи батьківщину.

Повномасштабна війна з Росією забрала життя ще двох відважних українських спортсменів. На фронті загинули гравці в американський футбол Данило Богуславський та Руслан Сапожнік.

Сумними новинами поділилася українська Ліга американського футболу на своїй сторінці в Facebook.

Богуславський виступав за ужгородський клуб "Лісоруби". Данило був багаторазовим чемпіоном України з американського футболу.

"Герой загинув на Херсонському напрямку, рятуючи з поля бою пораненого побратима...", - йдеться в повідомленні.

32-річний Сапожнік представляв клуб "Вовки" з Вінниці. Він став на захист України від початку агресивної загарбницької війни, яку розв'язала Росія.

"Разом із друзями і побратимами Руслан знищував ворога у складі 111 Бригади. Загинув герой 16 жовтня у місті Торське, що на Донеччині... Сміливий та відданий патріот своєї держави, наш близький друг, який був одним із тих, хто ще 2007 року відновлював команду "Вовків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня загинув колишній гравець української Ліги американського футболу Ярослав Мохонко, який на фронті боронив рідну країну від 2014 року.

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