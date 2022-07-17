Двоє з трьох українок пробилися до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту

На світовій легкоатлетичній першості в американському Юджині завершилася кваліфікація в жіночому секторі стрибків у висоту, де Україну представляли одразу три спортсменки - Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

На жаль, тільки двом з них вдалося вийти до фіналу змагань. За нагороди чемпіонату світу позмагаються Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, а ось Юлія Левченко не змогла подолати кваліфікацію.

Головна фаворитка ЧС Магучіх, яка напередодні підтримала усунення росіян і білорусів від планетарної першості, з першої спроби взяла необхідну для проходження кваліфікації висоту 1.93 м. Аналогічно здобула право виступити в фіналі й Геращенко, підкоривши встановлену планку з першого разу.

Левченко зупинилася на позначці 1.90 м та до фіналу не потрапила. Трьох спроб їй не вистачило для подолання висоти 1.93 м

Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться 20 липня. Початок - о 3:40 за київським часом.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022 стартував 15 липня і триватиме до 25 липня в американському Юджині.

Змагання відбуваються без російських і білоруських спортсменів, яких усунули через повномасштабне вторгнення РФ до України.

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