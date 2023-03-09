Двоє з трьох українських тенісисток виграли свої матчі стартового кола на турнірі в Індіан-Веллсі

Ще одна представниця нашої країни розпочне боротьбу з другого кола.

В американському Індіан-Веллсі стартувала основна сітка турніру WTA 1000. У матчах першого кола Україна була представлена трьома тенісистками – Мартою Костюк, Даяною Ястремською та Лесею Цуренко.

На жаль, лише двом з них вдалося пробитися до наступного раунду.

Ястремська впевнено обіграла Анну Бондар з Угорщини – 6:3, 6:4. Цуренко ж виявилася сильнішою за китаянку Лінь Чжу – 6:4, 6:3.

А ось Костюк, яка минулого тижня тріумфувала на турнірі в американському Остіні та виграла дебютний титул WTA, вилетіла вже у стартовому поєдинку в Індіан-Веллсі. 20-річна українка не впоралася зі шведкою Ребеккою Петерсон – 5:7, 7:5, 5:7.

Зазначимо, що перша ракетка України Ангеліна Калініна розпочне виступи на змаганнях в Індіан-Веллсі з другого кола. Таким чином, у наступному раунді нашу країну представлятимуть три тенісистки.

У другому колі Ястремська зустрінеться з чешкою Барборою Крейчиковою, Цуренко зіграє проти хорватки Донни Векич, а суперницею Калініної стане Лінда Фругвіртова з Чехії. Матчі відбудуться в п'ятницю, 10 березня.

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