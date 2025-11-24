- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Двоє зіркових баскетболістів збірної України проігнорували виклик на матчі відбору ЧС-2027
Олексій Лень та Дмитро Скапінцев відмовилися допомогти національній команді.
Зіркові баскетболісти Олексій Лень та Дмитро Скапінцев проігнорували виклик до збірної України на матчі відбору до чемпіонату світу-2027.
Про це повідомила Федерація баскетболу України (ФБУ).
"Через травми національній команді в майбутніх матчах не допоможуть захисники Віталій Зотов та Іссуф Санон. На жаль, проігнорували виклики до складу збірної України центрові Дмитро Скапінцев та Олексій Лень", – йдеться в дописі.
Зазначимо, що Лень та Скапінцев змінили клуби восени: стали гравцями мадридського "Реала" та ізраїльського "Хапоеля" відповідно. Востаннє вони грали за збірну України 2023 та 2022 року відповідно.
У серпні ФБУ повідомляла, що Лень, Скапінцев та Святослав Михайлюк також проігнорували виклики до національної команди
У першому раунді відбору на ЧС-2027 збірна України з баскетболу позмагається в групі А з Грузією, Іспанією та Данією. Стартові матчі підопічні Айнарса Багатскіса проведуть з Грузією та Данією 27 та 30 листопада відповідно.
До складу "синьо-жовтих" на листопадові поєдинки з Грузією та Данією увійшли 12 гравців: Михайло Бублик, Єгор Сушкін, Іван Ткаченко, Олександр Липовий, В'ячеслав Бобров, Ростислав Новицький, Максим Кличко, Андрій Войналович, Артем Пустовий, Ілля Тиртишник, Артем Ковальов та Олександр Ковляр.
Календар матчів збірної України у відборі ЧС-2027
27 листопада 2025 року, Грузія – Україна
30 листопада 2025 року, Україна – Данія
27 лютого 2026 року, Україна – Іспанія
2 березня 2026 року, Іспанія – Україна
2 липня 2026 року, Україна – Грузія
5 липня 2026 року, Данія – Україна
Три найкращі команди групи А вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція та Румунія) і розіграють три путівки на світову першість.
Водночас результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.
Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.
Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.