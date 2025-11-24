Двоє зіркових баскетболістів збірної України проігнорували виклик на матчі відбору ЧС-2027

Олексій Лень / facebook.com/realmadridbaloncesto

Зіркові баскетболісти Олексій Лень та Дмитро Скапінцев проігнорували виклик до збірної України на матчі відбору до чемпіонату світу-2027.

Про це повідомила Федерація баскетболу України (ФБУ).

"Через травми національній команді в майбутніх матчах не допоможуть захисники Віталій Зотов та Іссуф Санон. На жаль, проігнорували виклики до складу збірної України центрові Дмитро Скапінцев та Олексій Лень", – йдеться в дописі.

Зазначимо, що Лень та Скапінцев змінили клуби восени: стали гравцями мадридського "Реала" та ізраїльського "Хапоеля" відповідно. Востаннє вони грали за збірну України 2023 та 2022 року відповідно.

У серпні ФБУ повідомляла, що Лень, Скапінцев та Святослав Михайлюк також проігнорували виклики до національної команди

У першому раунді відбору на ЧС-2027 збірна України з баскетболу позмагається в групі А з Грузією, Іспанією та Данією. Стартові матчі підопічні Айнарса Багатскіса проведуть з Грузією та Данією 27 та 30 листопада відповідно.

До складу "синьо-жовтих" на листопадові поєдинки з Грузією та Данією увійшли 12 гравців: Михайло Бублик, Єгор Сушкін, Іван Ткаченко, Олександр Липовий, В'ячеслав Бобров, Ростислав Новицький, Максим Кличко, Андрій Войналович, Артем Пустовий, Ілля Тиртишник, Артем Ковальов та Олександр Ковляр.

Календар матчів збірної України у відборі ЧС-2027

27 листопада 2025 року, Грузія – Україна

30 листопада 2025 року, Україна – Данія

27 лютого 2026 року, Україна – Іспанія

2 березня 2026 року, Іспанія – Україна

2 липня 2026 року, Україна – Грузія

5 липня 2026 року, Данія – Україна

Три найкращі команди групи А вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція та Румунія) і розіграють три путівки на світову першість.

Водночас результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.