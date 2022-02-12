Двої українців - у топ-15: результати чоловічого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022

Троє наших спортсменів пробилися до персьюту.
У суботу, 12 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася спринтерською гонкою у чоловіків.
Україну в ній була представлена чотирма спортсменами: Дмитром Підручним, Артемом Примою, Антоном Дудченком та Богданом Цимбалом.
Найкращі результати "синьо-жовтих" показали Підручний і Прима, які фінішували на 13-му та 15-му місцях відповідно. Своєю чергою, Антон Дудченко став 60-м та останнім з учасників спринту кваліфікувався до гонки переслідування. А от Цимбал не зумів пробитися до персьюту, який відбудеться вже завтра, 13 лютого.
"Золото" в спринті завоював норвежець Йоганнес Бо. Його брат - Тарьєй Бо - здобув "бронзу". На п'єдесталі пошани між ними розташувався володар золотої медалі Пекіна-2022 в індивідуальній гонці француз Кантен Фійон-Майє.
Олімпіада-2022. Результати чоловічого спринту
1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1) 24:00.4
2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0) +25.5
3. Тарьєй Бо (Норвегія, 0+1) +40.1
4. Максим Цвєтков (ОКР, 0+0) +40.6
5. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2) +53.7
6. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+1)
...
13. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +1:18.6
15. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:19.4
60. Антон Дудченко (Україна, 2+0) +2:51.2
66. Богдан Цимбал (Україна, 3+0) +2:58.6
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