Двої українців - у топ-15: результати чоловічого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022

Двої українців - у топ-15: результати чоловічого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022

Троє наших спортсменів пробилися до персьюту.

У суботу, 12 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася спринтерською гонкою у чоловіків.

Україну в ній була представлена чотирма спортсменами: Дмитром Підручним, Артемом Примою, Антоном Дудченком та Богданом Цимбалом.

Найкращі результати "синьо-жовтих" показали Підручний і Прима, які фінішували на 13-му та 15-му місцях відповідно. Своєю чергою, Антон Дудченко став 60-м та останнім з учасників спринту кваліфікувався до гонки переслідування. А от Цимбал не зумів пробитися до персьюту, який відбудеться вже завтра, 13 лютого.

"Золото" в спринті завоював норвежець Йоганнес Бо. Його брат - Тарьєй Бо - здобув "бронзу". На п'єдесталі пошани між ними розташувався володар золотої медалі Пекіна-2022 в індивідуальній гонці француз Кантен Фійон-Майє.

Олімпіада-2022. Результати чоловічого спринту

1. Йоганнес Бо (Норвегія, 0+1) 24:00.4

2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+0) +25.5

3. Тарьєй Бо (Норвегія, 0+1) +40.1

4. Максим Цвєтков (ОКР, 0+0) +40.6

5. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2) +53.7

6. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+1)

...

13. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +1:18.6

15. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:19.4

60. Антон Дудченко (Україна, 2+0) +2:51.2

66. Богдан Цимбал (Україна, 3+0) +2:58.6

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