"Дякуємо нашому доброму другу": експрезидент УПЛ відправив до України ліки зі Швейцарії (фото)

"Дякуємо нашому доброму другу": експрезидент УПЛ відправив до України ліки зі Швейцарії (фото)

Колишній президент УПЛ Томас Грімм організував відправлення гуманітарного вантажу зі Швейцарії до України.

Чиновник посприяв передачі великої партії медикаментів.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Вантаж вже прибув до Ужгороду в Координаційний центр УАФ, де його особисто зустріли представники УАФ та УПЛ.

Найближчим часом партія буде передана лікарням та військовим медикам на передову. До неї входять ліки, серед яких дезинфікуючі та антисептичні засоби, а також засоби індивідуального захисту і витратні медичні матеріали.

УПЛ

"Дякуємо нашому доброму другу Томасу Грімму та його швейцарським партнерам за неоціненний вклад у збереження життя наших воїнів!", – написала пресслужба Прем’єр-ліги.

Грімм очолював УПЛ в період з 2018 по 2020 рік.

Нагадаємо, що київське "Динамо" під час благодійного турне Європою "біло-синім" зібрало понад 22 мільйони гривень.

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