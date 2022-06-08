"Дякуємо, що даєте нам можливість грати": збірна України з мініфутболу потужно звернулася до ЗСУ (відео)

"Дякуємо, що даєте нам можливість грати": збірна України з мініфутболу потужно звернулася до ЗСУ (відео)

Національна команда з мініфутболу вирішила підтримати військових, які захищають Україну від російських загарбників.

Перед матчем 1/8 фіналу Чемпіонату Європи проти Франції "синьо-жовті" записали відеозвернення до українських воїнів, які вже четвертий місяць відважно протистоять повномасштабній збройній агресії Росії.

"Хлопці, добрий вечір, ми з України. Дякуємо, що даєте нам можливість грати та насолоджуватися грою. Ви - найкращі. Ми вас любимо. Ми - це Україна. Слава ЗСУ. Слава Україні. Героям слава", - сказали гравці на відео.

Звернення збірної України з мініфутболу Збірна України з мініфутболу звернулася до військових Хлопці вийшли в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Суперник нашої команди – збірна Франції Пряма трансляція матчу о 16:25 на YouTube FootballHub✅ Підтримайте нашу збірну Опубліковано FootballHub Середа, 8 червня 2022 р.

На Євро-2022 з мініфутболу українська збірна дійшла до 1/8 фіналу, де мінімально поступилася французам.

Нагадаємо, за підсумками трьох ігр групової стадії збірна України набрала сім очок. Розібравшись у стартовому матчі з Угорщиною (2:0), українці в другому турі розтрощили Туреччину (6:1), а в третьому розписали результативну нічию з Португалією (2:2).

Минуле Євро відбувалося в Києві 2018 року. Тоді Україна виграла групу, але поступилася у чвертьфіналі Англії.

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