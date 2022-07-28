"Дякуємо за "Байрактар" та прохід до наступного раунду": реакція соцмереж на тріумф "Динамо" над "Фенербахче" у ЛЧ

Українські вболівальники висловилися після поєдинку 2-го етапу відбору між київським "Динамо" та турецьким "Фенербахче".

Зокрема, фанати привітали "біло-синіх" із виходом до наступного раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи, згадали перебування захисника киян Олександра Караваєва у складі "жовтих канарок", який став героєм зустрічі, а також ганебні вигуки з трибун у виконанні турків.

До вашої уваги найцікавіші коментарі вболівальників, які були присвячені матчу "Фенербахче" - "Динамо".

Фенербахче не здобув жодної перемоги проти українських клубів у Лізі чемпіонів.



2006/07 Динамо 2:2, 1:3

2008/09 Динамо 0:0, 0:1

2015/16 Шахтар 0:0, 0:3



Єдина перемога стамбульців над українським клубом відбулася у Лізі Європи 2016/17 - 2:0 і 1:1 із Зорею. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) July 20, 2022

Стамбул 2017 рік pic.twitter.com/dyVLWKOKQd — Роман Бебех (@roman_bebekh) July 27, 2022

Зазначимо, що "Динамо" обіграло на виїзді "Фенербахче" з рахунком 2:1, а вирішальний гол забив саме Караваєв. Таким чином, кияни пройшли до 3-го раунду кваліфікації, адже після першої гри була зафіксоана нульова нічия.

У наступному раунді "Динамо" поміряється силами з австрійським "Штурмом";

Поєдики з австрійцями будуть зіграні 2-го та 9-го серпня.

Додамо, що в разі проходження "Штурму" на "Динамо" в плейоф відбору чекає якийсь опонент із наступних пар: "Монако" - ПСВ, "Бенфіка" - "Мідтьюланд" або "Юніон Сент-Жіллуаз" - "Глазго Рейнджерс". У разі вильоту від австрійців "біло-сині" одразу потрапляють до групової стадії Ліги Європи. Тож, вихід "Динамо" також означає, що Україна гарантовано буде представлена трьома командами на груповій стадії єврокубків. "Шахтар" розпочне виступи з групи Ліги чемпіонів, тоді як "Дніпро-1" гарантував собі щонайменше Лігу Конференцій.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що фанати турецького клубу скандували "Володимир Путін", а Луческу через це бойкотував пресконференцію.