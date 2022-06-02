"Дякуємо за те, що вірите в нас": футболісти збірної України присвятили перемогу над Шотландією українським захисникам

"Дякуємо за те, що вірите в нас": футболісти збірної України присвятили перемогу над Шотландією українським захисникам

Гравці збірної України Андрій Ярмоленко та Руслан Малиновський поділилися враженнями від перемоги в півфінальному матчу кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Збірна України розібралася на виїзді з суперником з рахунком 3:1 .

Футболісти подякували за підтримку українським уболівалбникам та зазачили, що ця перемога була присвячена захисникам України

"Дякуємо за підтримку! Дякуємо за те, що вірите в нас! Присвячуємо цю перемогу народу України, кожному захиснику, хто зараз на полі бою боронить нашу країну. Ми обов'язково виграємо у цій війні" – написав Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram.

"Ми відчували цю атмосферу. Зазначу, що вона була чудовою, і наші вболівальники на трибунах були фантастичні. Ця перемога — для всіх українців, для тих, хто зараз на передовій. Ми з ними. Але поки що ми зробили 50% справи. Найголовніше — наступний матч", - цитує Малиновского пресслужба УАФ.

Завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Ярмоленко також поділився очікуваннями від майбутнього матчу.

"5 червня. Вирішальний момент. Бажаємо зробити подарунок кожному українцю. Віддамо всі сили. Слава ЗСУ! Слава Україні", - написав Ярмоленко.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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