Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Дякую, Динамо! Виспався": реакція соцмереж на поразку киян у Лізі чемпіонів

"Дякую, Динамо! Виспався": реакція соцмереж на поразку киян у Лізі чемпіонів

Associated Press

"Біло-сині" продовжують із одним балом перебувати на останній сходинці в групі.

Київське "Динамо" у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зазнало на виїзді поразки від іспанської "Барселони" з рахунком 0:1.

Попри лише мінімальну поразку, після матчу вболівальники не надто залишилися задоволені грою підопічних Мірчи Луческу. Вони розкритикували "біло-синіх" за відсутність ударів по воротах суперника, а також за бажання нав'язати каталонцям бодай якусь боротьбу.

Окрім того, згадали вболівальники й те, що "Динамо" та "Шахтар" за перші три тури групи в найпрестижнішому турнірі Європи не забили на двох бодай жодного голу. До вашої уваги коментарі деяких із них.

  • "Барселона", набравши перші три очки в цій Лізі чемпіонів, піднялася на третю сходинку групи E. "Динамо" з одним набраним балом у своєму активі опустилося на останнє місце.
  • В іншому поєдинку третього туру квартету E "Бенфіка" розгромно програла "Баварії" з рахунком 0:4.
  • Четвертий тур ЛЧ запланований на 2 листопада: "Динамо" - "Барселона", "Баварія" - "Бенфіка".
Наступна публікація