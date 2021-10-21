"Дякую, Динамо! Виспався": реакція соцмереж на поразку киян у Лізі чемпіонів

"Дякую, Динамо! Виспався": реакція соцмереж на поразку киян у Лізі чемпіонів

"Біло-сині" продовжують із одним балом перебувати на останній сходинці в групі.

Київське "Динамо" у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зазнало на виїзді поразки від іспанської "Барселони" з рахунком 0:1 .

Попри лише мінімальну поразку, після матчу вболівальники не надто залишилися задоволені грою підопічних Мірчи Луческу. Вони розкритикували "біло-синіх" за відсутність ударів по воротах суперника, а також за бажання нав'язати каталонцям бодай якусь боротьбу.

Окрім того, згадали вболівальники й те, що "Динамо" та "Шахтар" за перші три тури групи в найпрестижнішому турнірі Європи не забили на двох бодай жодного голу. До вашої уваги коментарі деяких із них.

Барса так радуется забитому голу в ворота Динамо Киев, который держался почти целый тайм, ну что тут сказать, победители Лиги Европы этого сезона)) — Мне улыбался Жиру (@Maxi_Sar) October 20, 2021

Смотрю футбол, Киев-Барселона и ловлю себя на мысле, что не смотря ни на что, болею за Динамо. — ПАВЕЛ Владимирович (@pvv65) October 20, 2021

Динамо Київ програло Барселоні 0:1. Але як можна розраховувати на результат без жодного удару по воротах іспанців за 95хвл гри? #barcadynamo @DynamoKyiv — Oleksandr Pohibko‍♂️ (@OPohibko) October 20, 2021

Динамо і Шахтар в ЛЧ: 6 матчів, 2 очки, різниця м'ячів 0:13.



Мені ця парочка нагадує Гаррі і Марва. Коли один наступає на цвях, інший конає під паяльною лампою. pic.twitter.com/mBV6xh71ey — Олег Бабій (@Gullit_87) October 20, 2021

"Барселона", набравши перші три очки в цій Лізі чемпіонів, піднялася на третю сходинку групи E. "Динамо" з одним набраним балом у своєму активі опустилося на останнє місце.

В іншому поєдинку третього туру квартету E "Бенфіка" розгромно програла "Баварії" з рахунком 0:4.

Четвертий тур ЛЧ запланований на 2 листопада: "Динамо" - "Барселона", "Баварія" - "Бенфіка".

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