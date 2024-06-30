"Дякую, мій український Донецьку": Ракицький зворушливо оголосив про відхід з "Шахтаря"

Захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький оголосив про відхід з донецького клубу.

34-річний український футболіст опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, у якому зворушливо попрощався з "гірниками".

"Від 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому "Шахтарю", як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля.

Дякую, президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися кар'єрою в найкращих умовах на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб. Дякую, "Шахтаре". Дякую, мій український Донецьку. Бажаю золотих кубків та перемог.

Молодь "Шахтаря", ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний донецький "Шахтар" по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчево-чорне серце. Я залишаю "Шахтар". Історія, з якою пов'язане все моє життя, завершилася", – написав Ракицький.

Ракицький є одним з найвідоміших вихованців "Шахтаря", у складі "гірників" він провів 358 матчів, у яких забив 18 голів та зробив 35 результативних передач.

Разом з "помаранчево-чорними" він виграв 10 чемпіонатів, 7 Кубків та 6 Суперкубків України.

Нагадаємо, у січні 2019 року Ракицький перейшов до пітерського "Зеніта", через що перестав викликатися до збірної України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він розірвав контракт із "Зенітом", а також закликав росіян зупинити війну, яку їхня влада розпочала проти України.

Навесні 2022 року Ракицький приєднався до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Першу частину сезону-2022/23 він провів у турецькому клубі "Адана Демірспор", після чого у січні 2023 року повернувся до "Шахтаря".

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 донецький клуб завоював "золото" УПЛ, завдяки чому автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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