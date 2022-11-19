"Дякую українцям за мужність": Стаховський у формі Нацгвардії попрощався з тенісом під час церемонії в Турині

Видатного українського тенісиста провели на спортивну пенсію на Підсумковому турнірі ATP у Турині.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський відвідав церемонію вшанування гравців, які цього сезону завершили кар'єру. Урочистий захід відбувся в Турині, де наразі триває Підсумковий турнір ATP.

36-річний тенісист вийшов на корт у формі Національної гвардії України. У цей момент всю арену підсвітили кольорами українського прапора.

Крім Стаховського, з тенісом попрощалися французи Жо-Вілфрід Цонга і Жиль Сімон, іспанець Томмі Робредо, німець Філіп Кольшрайбер, бразилець Бруно Соареш та інші гравці.

Turin @ng_ukraine @atptour

Was honored to share this day with my former colleagues ✊. pic.twitter.com/HlysAlpPUB — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 18, 2022

"Не так я собі уявляв завершення кар'єри. Але нові обставини змусили всіх нас, українців, об'єднатися і зробити максимум від нас залежного для нашої перемоги. Турин сьогодні був українським під час ATP Finals. Дякую всім українцям за вашу мужність. Слава Україні. Слава Нації", - підписав Стаховський свою публікацію в Instagram.

За свою кар'єру Стаховський виграв чотири титули ATP в одиночному розряді та стільки ж у парному. Найкращим результатом Сергія у світовому рейтингу було 31-ше місце у вересні 2010 року.

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