"Дякую Україні за ці 15 прекрасних років": Луческу оголосив про завершення тренерської кар'єри

Румунський фахівець Мірча Луческу, який подав у відставку з посади керманича київського "Динамо", також ухвалив рішення закінчити свою тренерську кар'єру.

Про це 78-річний спеціаліст повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру УПЛ проти донецького "Шахтаря", який завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:1.

"Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Я хочу сказати, що 15 років дав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Гра проти "Шахтаря" була останньою, я попрощався зі своїми гравцями, я попрощався з гравцями "Шахтаря". Сподіваюся, що частинка мене залишилася в Україні.

Я відпрацював 15 років, вдячний Рінату Ахметову та Ігорю Суркісу за роботу, за те, що ми спільно працювали. Хотілося б закінчити по-іншому, але всьому приходить кінець. Є початок, є кінець.

Сьогодні перемогла досвідченіша команда. Ми мали свої шанси, але не використали. Ця команда має майбутнє, "Динамо" має гарну молодь. Потрібно ще багато працювати, щоб досягти успіху. Впевнений, що майбутнє має і "Динамо", і Україна. Але дуже складно весь час переживати війну та відсутність уболівальників.

Ці хвилини мовчання перед кожними іграми – для мене це складно. З роками стаєш сентиментальнішим. Кожна гра мені давалася все важче. Важко постійно думати про мирних людей, які гинуть. Важко поєднувати це з футболом. Дякую всім, дякую українському футболу, дякую Україні за ці 15 прекрасних років. Я бажаю всім миру, здоров'я та щасливого майбутнього.

Від самого початку війни я був тут. 2014 року я теж не їхав з Донецька, але в "Динамо" зараз молода команда. Може, мій тиск і авторитет були занадто великими для них. Всю відповідальність за останні результати я беру на себе. У нас був гандикап, але ми не змогли ці матчі виграти.

За останні два роки команду залишили досвідчені гравці, а молоді потрібно давати час, ці хлопці не можуть одразу замінити досвідченіших і майстерніших гравців. Потрібно мати терпіння. Критикувати та звинувачувати – найлегше. Потрібно підтримати українську молодь, щоб вони росли і протягом багатьох років давали результат. Не тільки в "Динамо", а й у збірній України. Іноземці, які могли б посилити нашу гру, зараз сюди не приїжджають. Тому треба мати терпіння.

Дякую і вам, журналістам. Дякую вам усім за все. На жаль, вже немає з нами Артема Франкова. Він любив футбол, жив ним. Дуже шкода, що такі люди йдуть до іншого світу. Обіймаю вас усіх, всього найкращого вам", – наводить слова Луческу Tribuna.com.

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року і вже дебютного сезону виграв з киянами чемпіонат та Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Контракт румунського фахівця з "біло-синіми" був розрахований до літа 2024 року, але незадовільні результати змусили його піти зі своєї посади достроково.

Свою тренерську кар'єру Мірча розпочав ще 1979 року в Румунії, де працював з місцевими клубами. Потім він перебрався до Італії, де очолював "Пізу", "Брешію", "Реджану" та міланський "Інтер". Далі очолював турецькі "Галатасарай" і "Бешикташ".

Від 2004 до 2016 року Мірча був головним тренером донецького "Шахтаря". Із "гірниками" румун виграв 22 трофея: 8 разів ставав переможцем чемпіонату України, шість – національного кубка, сім – Суперкубка України, а в сезоні-2008/2009 завоював Кубок УЄФА.

Після відходу з донецького клубу "Містер" очолив пітерський "Зеніт", звідки був звільнений наприкінці сезону-2016/17. Потім Луческу протягом двох років працював зі збірною Туреччини, після чого прийняв запрошення очолити київське "Динамо".

Читайте також:

Динамо – Шахтар – 0:1: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця

Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/4 фіналу