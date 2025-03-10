"Дякую українським героям": Магучіх прокоментувала завоювання "золота" на Євро-2025 у приміщенні

Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту в приміщенні.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала завоювання золотої медалі на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні, який відбувався в нідерландському Апелдорні.

23-річна спортсменка подякувала захисникам і захисницям України, які ціною власного життя та здоров'я героїчно протистоять російським окупантами.

"Дякую моїй країні і українським героям та героїням за таку велику підтримку і захист. Це "золото" завдяки вам і моїй команді. Відновлююсь і, сподіваюсь, побачимось на чемпіонаті світу в Китаї", – написала Магучіх на своїй сторінці в Instagram.

Чемпіонат світу-2025 зі стрибків у висоту в приміщенні відбудеться 21-23 березня в китайському Нанкіні. Українка спробує повернути собі звання чемпіонки світу, яким 2024-го поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс.

Додамо, що після завоювання "золота" на Євро-2025 у приміщенні Магучіх продекламувала вірш "Заповіт" Тараса Шевченка з нагоди дня народження легендарного Кобзаря.

Нагадаємо, Магучіх утретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні. Вона також вигравала золоті нагороди на двох попередніх ЧЄ у 2021 і 2023 роках.

Магучіх стала лише другою спортсменкою в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи у приміщенні. Першою легкоатлеткою, якій підкорилось таке досягнення, була Розмарі Аккерман. Вона вигравала ЧЄ зі стрибків у висоту в 1974, 1975 і 1976 роках.

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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