"Дякую за такий подарунок": призерка Олімпіади-2020 Терлюга похизувалася презентом від влади Одеси

Спортсменка не повірила своєму щастю.
Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга похизувалася подарунком, який їй зробила влада Одеси за успішний виступ у столиці Японії.
Титулована спортсменка опублікувала у сторіс Instagram колажі, на яких продемонструвала, як на День міста їй вручили сертифікат на однокімнатну квартиру.
"Дякую моєму улюбленому місту за такий подарунок", - прокоментувала Анжеліка несподіваний презент.
- У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.
- Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.