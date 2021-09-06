"Дякую за такий подарунок": призерка Олімпіади-2020 Терлюга похизувалася презентом від влади Одеси

"Дякую за такий подарунок": призерка Олімпіади-2020 Терлюга похизувалася презентом від влади Одеси

Спортсменка не повірила своєму щастю.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга похизувалася подарунком, який їй зробила влада Одеси за успішний виступ у столиці Японії.

Титулована спортсменка опублікувала у сторіс Instagram колажі, на яких продемонструвала, як на День міста їй вручили сертифікат на однокімнатну квартиру.

"Дякую моєму улюбленому місту за такий подарунок", - прокоментувала Анжеліка несподіваний презент.

У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.

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