"Диктатура вбиває олімпійський рух": Гераскевич закликав президентку МОК звільнитись

Владислав переконаний, що Кірсті Ковентрі повинна подати у відставку після завершення Олімпіади-2026.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026, закликав Кірсті Ковентрі залишити посаду голови Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це 27-річний спортсмен заявив в ефірі Суспільне Студія після повернення з Олімпіади-2026 до України.

"Я б розділяв керівництво Олімпійських ігор і олімпійський рух. Олімпійський рух — це всі ми, спортсмени, та ті, хто дивляться. І в олімпійський рух я вірю, вірю в олімпійські цінності: від самого дитинства для мене це було щось високе, про дружбу, мир, про символічні речі — в це я вірю.

Наразі я не вірю в керівництво МОК. Схоже, що пані Ковентрі забрала з собою із Зімбабве диктатуру, яку намагається привезти в МОК. З огляду на останні новини — це не працює. На жаль, ця диктатура вбиває олімпійський рух, вона шкодить всім і сподіваюсь, що вона раніше це зрозуміє до того, коли буде вже пізно.

Я вважаю, що пані Ковентрі повинна залишити цю посаду, тому що вона абсолютно завалила Олімпійські ігри. Тому що тим скандалом, який створив МОК, вони забрали дуже багато уваги від спортсменів, що брали участь у змаганнях, цей скандал сильно вплинув на цінність олімпійського руху. І в цьому винна міс Ковентрі і не тільки вона, тому що був залучений весь ланцюжок людей. Спіч Ковентрі на церемонії закриття Олімпійських ігор має стати її останнім на цій посаді", — сказав Гераскевич.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича з Олімпіади-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію до CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.

