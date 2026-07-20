"Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У понеділок, 20 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. Зокрема свого потенційного суперника дізналося київське "Динамо".

Якщо "біло-сині" у 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи пройдуть грецький ПАОК, то в 3-му раунді відбору зіграють з переможцем пари "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 6 та 13 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги Європи, а переможені потраплять до плейоф раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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Зазначимо, що "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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