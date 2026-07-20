ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

У разі перемоги в протистоянні з ПАОКом кияни далі позмагаються з переможцем пари "Гаммарбю" — "Андерлехт".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 20 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. Зокрема свого потенційного суперника дізналося київське "Динамо".

Якщо "біло-сині" у 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи пройдуть грецький ПАОК, то в 3-му раунді відбору зіграють з переможцем пари "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 6 та 13 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги Європи, а переможені потраплять до плейоф раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Зазначимо, що "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie