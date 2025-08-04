"Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

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У понеділок, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Свого потенційного суперника на цій стадії зокрема дізналося київське "Динамо".

Якщо "біло-сині" в третьому раунді відбору найпрестижнішого єврокубка пройдуть кіпрський "Пафос", то за місце в основному етапі турніру позмагаються з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

Поєдинки раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 19/20 та 26/27 серпня. Переможці вийдуть до основної стадії ЛЧ, а переможені продовжать виступи в основному етапі Ліги Європи.

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Зазначимо, що матчі "Динамо" з "Пафосом" відбудуться 5 і 12 серпня. Переможець вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

Свого суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи, в разі вильоту з Ліги чемпіонів від "Пафоса", підопічні Олександра Шовковського дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 4 серпня, о 14:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ виїзною перемогою над "Вересом".

Нагадаємо, "Динамо" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

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