ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
879
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Матчі цієї стадії відбудуться 19/20 та 26/27 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Свого потенційного суперника на цій стадії зокрема дізналося київське "Динамо".

Якщо "біло-сині" в третьому раунді відбору найпрестижнішого єврокубка пройдуть кіпрський "Пафос", то за місце в основному етапі турніру позмагаються з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

Поєдинки раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 19/20 та 26/27 серпня. Переможці вийдуть до основної стадії ЛЧ, а переможені продовжать виступи в основному етапі Ліги Європи.

Зазначимо, що матчі "Динамо" з "Пафосом" відбудуться 5 і 12 серпня. Переможець вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

Свого суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи, в разі вильоту з Ліги чемпіонів від "Пафоса", підопічні Олександра Шовковського дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 4 серпня, о 14:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ виїзною перемогою над "Вересом".

Нагадаємо, "Динамо" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie