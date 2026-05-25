"Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо", яке стало володарем Кубка України, дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

Боротьбу в другому за престижністю єврокубку "біло-сині" розпочнуть з першого відбіркового раунду.

Там команда Ігоря Костюка буде сіяною та зіграє проти одного з шести клубів, які отримали статус несіяних.

Реклама

Потенційні суперники "Динамо" в 1-му кваліфай-раунді Ліги Європи

"Університатя Клуж" — віцечемпіон Румунії та фіналіст Кубка;

"Жиліна" — четверта команда Словаччини та володар Кубка;

"Войводіна" — віцечемпіон Сербії та володар Кубка;

"Алюміній" — володар Кубка Словенії та сьома команда ліги;

"Деррі Сіті" — срібний призер чемпіонату Ірландії;

"Вестрі" — володар Кубка Ісландії, який грає в другому дивізіоні.

Жеребкування 1-го кваліфай-раунду Ліги Європи відбудеться 16 червня. Перші матчі заплановано на 9 липня, а поєдинки-відповіді — 16 липня.

Зазначимо, що цього сезону "Динамо" вибуло з єврокубків після основного етапу Ліги конференцій, посівши там 27-ме місце та не вийшшов до плейоф. Команда набрала 6 очок за 6 матчів.

В УПЛ київський клуб посів четверте місце — для "Динамо" це третій в історії фініш без медалей у чемпіонаті України.

Новини партнерів