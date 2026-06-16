"Динамо" дізналося суперника на старті кваліфікації Ліги Європи

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо", яке напередодні вирушило на тренувальний збір до Австрії, дізналося суперника в першому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

На старті відбору другого за престижністю єврокубку підопічні Ігоря Костюка зіграють з румунською "Університатею".

Минулого сезону "Університатя Клуж" посіла друге місце в чемпіонаті Румунії.

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Матчі цієї стадії відбудуться 9 та 16 липня. Згідно з регламентом, перший поєдинок буде для "біло-синх" номінально домашнім, а гра-відповідь — виїзною.

Зазначимо, що в новому сезоні свої номінально домашні матчі в єврокубках "Динамо" проведе на "Арені Люблін" у польському Любліні.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.

Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому й кваліфікувалося до першого кваліфай-раунду Ліги Європи.

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