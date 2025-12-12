"Динамо" дізналося суперника в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Київ

12 грудня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА, зокрема свого суперника дізналося київське "Динамо".

"Біло-сині" за путівку до 1/8 фіналу позмагаються з мадридським "Атлетіко".

Поєдинок буде номінально домашнім для киян та відбудеться 3 або 4 лютого 2026 року.

Зазначимо, що для виходу до 1/16 фіналу "Динамо" подолало два раунди "Шляхом чемпіонів", здолавши шведську "Броммапойкарну" (1:0, 2:1) та шотландський "Гіберніан" (1:0, 1:1).

Цього сезону Україна вперше від 2016 року представлена в Юнацькій лізі УЄФА лише одним клубом через відсутність дорослих українських команд у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" достроково втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.