"Динамо" дізналося суперника в Лізі Європи у разі вильоту на старті відбору Ліги чемпіонів

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо" дізналося, з ким зіграє у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, якщо вилетить у 2-му раунді відбору Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Якщо "біло-сині" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів не пройдуть мальтійський "Хамрун Спартанс", то далі у відборі Ліги Європи зіграють з переможеним пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Раніше повідомлялося, якщо "Динамо" переможе "Хамрун Спартанс" у двоматчевому протистоянні, то в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з переможцем пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Реклама

Зазначимо, що матчі 2-го раунду відбору ЛЧ між "Динамо" та "Хамрун Спартанс" відбудуться 22 та 29 липня.

Перший поєдинок "біло-сині" проведуть на Мальті, гра у відповідь номінально буде домашньою для киян і відбудеться у польському Любліні.

Якщо "Динамо" пройде другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то гарантовано матиме єврокубкову осінь – потрапить щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.