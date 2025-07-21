ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" дізналося суперника в Лізі Європи у разі вильоту на старті відбору Ліги чемпіонів

Якщо кияни не зможуть пройти мальтійський "Хамрун Спартанс", то в кваліфікації Ліги Європи зіграють з переможеним пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" дізналося, з ким зіграє у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, якщо вилетить у 2-му раунді відбору Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Якщо "біло-сині" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів не пройдуть мальтійський "Хамрун Спартанс", то далі у відборі Ліги Європи зіграють з переможеним пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Раніше повідомлялося, якщо "Динамо" переможе "Хамрун Спартанс" у двоматчевому протистоянні, то в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з переможцем пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Зазначимо, що матчі 2-го раунду відбору ЛЧ між "Динамо" та "Хамрун Спартанс" відбудуться 22 та 29 липня.

Перший поєдинок "біло-сині" проведуть на Мальті, гра у відповідь номінально буде домашньою для киян і відбудеться у польському Любліні.

Якщо "Динамо" пройде другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то гарантовано матиме єврокубкову осінь – потрапить щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie