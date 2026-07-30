"Динамо" дізналося суперника в третьому раунді відбору Ліги конференцій

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" дізналося суперника в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27. "Біло-сині" позмагаються з азербайджанським "Карабахом".

У другому етапі відбору Ліги Європи азербайджанський клуб поступився ЦСКА Софія (Болгарія).

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Обидва поєдинки між клубами завершилися внічию 0:0, тож переможець протистояння визначався у серії пенальті, де точнішими виявилися гравці болгарського клубу — 5:4.

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Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможені вилетять з єврокубків.

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), а в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

У другому раунді відбору Ліги Європи "Динамо" двічі програло грецькому ПАОКу (2:3, 0:2) та вибуло до третього етапу кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що "Полісся" у більшості програло "Копенгагену" та вилетіло з єврокубків.

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