Проспорт
636
2 хв

"Динамо" дізналося суперників в основному етапі Ліги конференцій

"Біло-сині" зіграють по одному матчу проти шести різних клубів.

Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 29 серпня, відбулося жеребкування основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26. Зокрема своїх суперників дізналося київське "Динамо".

Перед жеребом усі клуби було поділено на шість кошиків, відповідно до рейтингу УЄФА. "Біло-сині" перебували в другому кошику та отримали по одному супернику з кожного кошика.

Команда Олександра Шовковського проведе по одному матчу проти шести різних команд. Суперниками чемпіона України стануть "Фіорентина" (Італія), "Крістал Пелас" (Англія), "Омонія" (Кіпр), "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Самсунспор" (Туреччина), "Ноа" (Вірменія).

Суперники "Динамо" в основній стадії Ліги конференцій

  • Із кошика 1 (в гостях): "Фіорентина" (Італія)

  • Із кошика 2 (вдома): "Крістал Пелас" (Англія)

  • Із кошика 3 (в гостях): "Омонія" (Кіпр)

  • Із кошика 4 (вдома): "Зріньські" (Боснія і Герцеговина)

  • Із кошика 5 (в гостях): "Самсунспор" (Туреччина)

  • Із кошика 6 (вдома): "Ноа" (Вірменія)

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Календар турів основної стадії Ліги конференцій

1-й тур: 2 жовтня 2025 року

2-й тур: 23 жовтня 2025 року

3-й тур: 6 листопада 2025 року

4-й тур: 27 листопада 2025 року

5-й тур: 11 грудня 2025 року

6-й тур: 18 грудня 2025 року

Календар плейоф Ліги конференцій

Стикові матчі: 19 та 26 лютого 2026 року

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026 року

Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026 року

Фінал: 27 травня 2026 року (Лейпциг, Німеччина)

Також ми повідомляли, що донецький "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

