"Динамо" дізналося, з ким може зіграти у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

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Відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Свого потенційного суперника на цій стадії також дізналось київське "Динамо".

Якщо "біло-сині" у другому раунді кваліфікації ЛЧ пройдуть мальтійський "Хамрун Спартанс", то далі зіграють з переможцем пари "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Пафос" (Кіпр).

Перший матч буде номінально домашнім для киян і відбудеться 5 або 6 серпня. Гра у відповідь на полі суперника – 12 серпня.

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Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможений зіграє у раунді плейоф відбору Ліги Європи.

Зазначимо, що матчі 2-го раунду відбору ЛЧ між "Динамо" та "Хамрун Спартанс" відбудуться 22 та 29 липня.

Перший поєдинок "біло-сині" проведуть на Мальті, гра у відповідь номінально буде домашньою для киян і відбудеться у польському Любліні.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Переможений потрапить до 3-го раунду відбору Ліги Європи.

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Якщо "Динамо" пройде другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то гарантовано матиме єврокубкову осінь – потрапить щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.