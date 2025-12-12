ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" достроково втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій

"Біло-сині" не зможуть фінішувати у топ-24 та потрапити до єврокубкової весни.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" офіційно втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.

Сталося це за підсумками матчів п'ятого туру основного раунду третього за престижністю єврокубка, де "біло-сині" програли італійській "Фіорентині" (1:2).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Перед заключним туром "Динамо" (3 очки) посідає 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.

Відставання киян від останньої прохідної до плейоф 24-ї сходинки, на якій розташовується гібралтарський "Лінкольн Ред Імпс" (7 балів), становить 4 пункти. Відтак "Динамо" не має навіть математичних шансів фінішувати у топ-24 та потрапити до єврокубкової весни.

Зазначимо, що в заключному турі основного етапу Ліги конференцій динамівці 18 грудня проведуть номінально домашній матч з вірменським клубом "Ноа".

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" здобув четверту перемогу в Лізі конференцій і достроково вийшов до плейоф.

Дата публікації
Кількість переглядів
56
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie