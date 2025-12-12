"Динамо" достроково втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" офіційно втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.

Сталося це за підсумками матчів п'ятого туру основного раунду третього за престижністю єврокубка, де "біло-сині" програли італійській "Фіорентині" (1:2).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Перед заключним туром "Динамо" (3 очки) посідає 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.

Відставання киян від останньої прохідної до плейоф 24-ї сходинки, на якій розташовується гібралтарський "Лінкольн Ред Імпс" (7 балів), становить 4 пункти. Відтак "Динамо" не має навіть математичних шансів фінішувати у топ-24 та потрапити до єврокубкової весни.

Зазначимо, що в заключному турі основного етапу Ліги конференцій динамівці 18 грудня проведуть номінально домашній матч з вірменським клубом "Ноа".

