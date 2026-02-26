ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Динамо — Епіцентр: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 18-го туру чемпіонату України з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" — "Епіцентр"

"Динамо" — "Епіцентр" / © ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 27 лютого, "Динамо" прийме "Епіцентр" у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Для обох клубів це друга офіційна гра весняної частини УПЛ. У першому матчі після зимової паузи "Динамо" здолало "Рух" (1:0), а "Епіцентр" програв ЛНЗ (0:2).

Наразі "Динамо" (29 очок) посідає четверте місце в УПЛ, а "Епіцентр" (14 балів) розташовується на 14-й позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що визначено дати та час матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie