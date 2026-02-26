Динамо — Епіцентр: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Динамо" — "Епіцентр" / © ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 27 лютого, "Динамо" прийме "Епіцентр" у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Для обох клубів це друга офіційна гра весняної частини УПЛ. У першому матчі після зимової паузи "Динамо" здолало "Рух" (1:0), а "Епіцентр" програв ЛНЗ (0:2).

Наразі "Динамо" (29 очок) посідає четверте місце в УПЛ, а "Епіцентр" (14 балів) розташовується на 14-й позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр" з Youtube-каналу FootballHub.

