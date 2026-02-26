- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
Динамо — Епіцентр: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Дивіться у прямому ефірі поєдинок 18-го туру чемпіонату України з футболу.
У п'ятницю, 27 лютого, "Динамо" прийме "Епіцентр" у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 13:00.
Для обох клубів це друга офіційна гра весняної частини УПЛ. У першому матчі після зимової паузи "Динамо" здолало "Рух" (1:0), а "Епіцентр" програв ЛНЗ (0:2).
Наразі "Динамо" (29 очок) посідає четверте місце в УПЛ, а "Епіцентр" (14 балів) розташовується на 14-й позиції.
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
