Динамо – Хамрун Спартанс: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

"Хамрун Спартанс" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У вівторок, 29 липня, київське "Динамо" проведе матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мальтійського клубу "Хамрун Спартанс".

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Початок – о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок цих команд на Мальті завершився розгромною перемогою чемпіона України з рахунком 3:0.

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Де дивитися матч Динамо – Хамрун Спартанс

Матч "Динамо" – "Хамрун Спартанс" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2", який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Динамо – Хамрун Спартанс

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу підопічних Олександра Шовковського можна поставити з коефіцієнтом 1,19. Нічия – 7,00. Виграш мальтійського клубу – 13,50.

На підсумок двоматчевого протистояння аналітики ставки не приймають, оскільки взагалі не сумніваються у виході "біло-синіх" до наступної стадії.

Тріумфатор двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому матчі ці клуби зіграли внічию 1:1.

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Той, хто програє, продовжить виступи у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де позмагається з переможеним пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" презентувало нову форму на сезон-2025/26.