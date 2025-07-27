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Динамо – Хамрун Спартанс: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
Перша гра між командами завершилася розгромною перемогою чемпіона України.
У вівторок, 29 липня, київське "Динамо" проведе матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мальтійського клубу "Хамрун Спартанс".
Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Початок – о 21:00 за київським часом.
Перший поєдинок цих команд на Мальті завершився розгромною перемогою чемпіона України з рахунком 3:0.
Де дивитися матч Динамо – Хамрун Спартанс
Матч "Динамо" – "Хамрун Спартанс" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2", який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Ставки букмекерів на матч Динамо – Хамрун Спартанс
Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу підопічних Олександра Шовковського можна поставити з коефіцієнтом 1,19. Нічия – 7,00. Виграш мальтійського клубу – 13,50.
На підсумок двоматчевого протистояння аналітики ставки не приймають, оскільки взагалі не сумніваються у виході "біло-синіх" до наступної стадії.
Тріумфатор двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому матчі ці клуби зіграли внічию 1:1.
Той, хто програє, продовжить виступи у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де позмагається з переможеним пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).
Раніше повідомлялося, що "Динамо" презентувало нову форму на сезон-2025/26.