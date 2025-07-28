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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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190
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1 хв

Динамо – Хамрун Спартанс: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж другого поєдинку між чемпіонами України та Мальти.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Хамрун Спартанс" – "Динамо"

"Хамрун Спартанс" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 29 липня, київське "Динамо" зіграє з мальтійським клубом "Хамрун Спартанс" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для "біло-синіх" зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Початок – о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок між цими командами на Мальті завершився розгромною перемогою чемпіона України з рахунком 3:0.

Тріумфатор двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому поєдинку ці клуби зіграли внічию 1:1.

Той, хто програє, продовжить виступи у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де позмагається з переможеним пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Хамрун Спартанс".

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