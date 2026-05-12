Динамо — Колос: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Дивіться пряму трансляцію поєдинку 28-го туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" та ковалівським "Колосом".
У середу, 13 травня, київське "Динамо" прийматиме "Колос" із Ковалівки в матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.
За три тури до кінця сезону "Динамо" (48 очок) посідає четверте місце в УПЛ та зберігає шанси на медалі. "Колос" розташовується на шостій сходинці, відстаючи від киян лише на 2 бали.
До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Колос" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
