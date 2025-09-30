Динамо – Крістал Пелас: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У четвер, 2 жовтня, київське "Динамо" зустрінеться з англійським "Крістал Пелас" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Крістал Пелас".

"Динамо" наразі посідає друге місце в УПЛ, маючи 15 очок після семи турів. "Біло-сині" на 2 бали відстають від лідера "Шахтаря". Підопічні Олександра Шовковського не змогли виграти жодного з трьох останніх матчів у чемпіонаті України, зігравши внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2) та "Карпат" (3:3).

"Крістал Пелас" надзвичайно успішно розпочав новий сезон АПЛ, де за шість турів не зазнав жодної поразки (3 перемоги, 3 нічиї) і з 12 очками розташовується на третій позиції. У своєму попередньому поєдинку підопічні Олівера Гласнера перемогли лідера чемпіонату "Ліверпуль" (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Динамо – Крістал Пелас

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають англійський клуб. На перемогу "орлів" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,59. Нічия – 4,40. Виграш киян стане великою сенсацією – 5,50.

Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій динамівці зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Крім "Крістал Пелас", суперниками чинного чемпіона України стануть "Самсунспор" (Туреччина), "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" встановило клубний рекорд за серією без поразок в УПЛ.