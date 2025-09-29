ТСН у соціальних мережах

Динамо – Крістал Пелас: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

Підопічні Олександра Шовковського стартують в основному етапі третього за престижністю єврокубка поєдинком проти клубу АПЛ.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Капітан "Динамо" Віталій Буяльський

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський / © ФК Динамо Київ

У четвер, 2 жовтня, київське "Динамо" зіграє з англійським "Крістал Пелас" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що "біло-сині" наразі посідають друге місце в УПЛ, маючи 15 очок після семи турів, і на 2 бали відстають від лідера "Шахтаря". Підопічні Олександра Шовковського не змогли виграти жодного з трьох останніх матчів у національному чемпіонаті, зігравши внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2) та "Карпат" (3:3).

"Крістал Пелас" сенсаційно розташовується на третій сходинці в АПЛ, набравши 12 очок за шість турів. У своєму попередньому поєдинку "орли" завдали поразки лідеру чемпіонату "Ліверпулю" (2:1).

Де дивитися матч Динамо – Крістал Пелас

В Україні поєдинок "Динамо" – "Крістал Пелас" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Крістал Пелас".

Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій динамівці зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Крім "Крістал Пелас", суперниками чинного чемпіона України стануть "Самсунспор" (Туреччина), "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" встановило клубний рекорд за серією без поразок в УПЛ.

