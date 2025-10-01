Динамо – Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Реклама

У четвер, 2 жовтня, київське "Динамо" зіграє проти англійського "Крістал Пелас" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

У поточній єврокампанії "Динамо" стартувало з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). У третьому етапі відбору ЛЧ підопічні Олександа Шовковського програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). А в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи "біло-сині" поступилися ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0).

Реклама

"Крістал Пелас" як володар Кубка Англії мав стартували з основного етапу Ліги Європи, але через порушення критеріїв багатоклубної власності був понижений до Ліги конференцій, де в раунді плейоф відбору пройшов норвезький "Фредрікстад" (1:0, 0:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Крістал Пелас".