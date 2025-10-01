ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Динамо – Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж стартового поєдинку "біло-синіх" в основній стадії третього за престижністю єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У четвер, 2 жовтня, київське "Динамо" зіграє проти англійського "Крістал Пелас" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

У поточній єврокампанії "Динамо" стартувало з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). У третьому етапі відбору ЛЧ підопічні Олександа Шовковського програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2). А в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи "біло-сині" поступилися ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0).

"Крістал Пелас" як володар Кубка Англії мав стартували з основного етапу Ліги Європи, але через порушення критеріїв багатоклубної власності був понижений до Ліги конференцій, де в раунді плейоф відбору пройшов норвезький "Фредрікстад" (1:0, 0:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Крістал Пелас".

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie