Проспорт
30
1 хв

Динамо – Кривбас: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Пряма трансляція поєдинку 10-го туру чемпіонату України з футболу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Кривбас"

"Динамо" – "Кривбас" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 26 жовтня, київське "Динамо" прийме криворізький "Кривбас" у центральному матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Після дев'яти турів "Кривбас" сенсаційно лідирує в УПЛ – підопічні Патріка ван Леувена набрали 19 очок.

"Динамо" посідає третє місце в таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 залікових балів. Підопічні Олександра Шовковського не змогли виграти жодного з п'яти останніх матчів у чемпіонаті України, зігравши внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2), "Карпат" (3:3), "Металіста 1925" (1:1) та "Зорі" (1:1).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Кривбас" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" розгромно програло турецькому "Самсунспору" в другому турі основного раунду Ліги конференцій.

