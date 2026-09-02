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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Динамо — ЛНЗ: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 5-го туру УПЛ

Поєдинок відбудеться 6 вересня у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — ЛНЗ

"Динамо" — ЛНЗ / © ФК Динамо Київ

У неділю, 6 вересня, київське "Динамо" прийме черкаський ЛНЗ у матчі п'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

"Динамо" з 6 очками після трьох зіграних матчів посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ — минулого туру "біло-сині" розгромно програли "Буковині" (0:3). ЛНЗ розташовується на 11-й позиції, маючи після чотирьох поєдинків 4 бали.

Минулого сезону кияни посіли четверте місце в УПЛ, а ЛНЗ вперше у своїй історії здобув срібні медалі чемпіонату України.

Де дивитися матч Динамо — ЛНЗ

В Україні поєдинок "Динамо" — ЛНЗ у прямому ефірі покажуть телеканали UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Динамо — ЛНЗ

Фаворитом матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу підопічних Ігоря Костюка можна поставити з коефіцієнтом 1,84. Нічия — 3,47. Виграш ЛНЗ — 4,40.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко емоційно звернувся до фанатів після нищівної поразки "Динамо" від "Буковини".

Також ми рзповідали, що тренер "Динамо" прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

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