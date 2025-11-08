- Дата публікації
Проспорт
55
1 хв
Динамо – ЛНЗ: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Пряма трансляція поєдинку 12-го туру чемпіонату України з футболу.
У неділю, 9 листопада, київське "Динамо" прийме черкаський ЛНЗ у матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.
"Динамо" і ЛНЗ після 11-ти турів набрали по 20 очок і посідають друге та третє місця в таблиці УПЛ відповідно, відстаючи від лідера "Шахтаря" на чотири бали.
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – ЛНЗ з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Нагадаємо, цього тижня "Динамо" здобуло першу перемогу в основному раунді Ліги конференцій, розгромивши боснійський "Зріньські" з рахунком 6:0.