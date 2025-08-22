- Дата публікації
Динамо – Маккабі Тель-Авів: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь відбору Ліги Європи
Після перемоги в першому поєдинку ізраїльський клуб отримав статус фаворита двоматчевого протистояння.
У четвер, 28 серпня, київське "Динамо" зіграє з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола і завершився поразкою чемпіона України з рахунком 1:3.
Прогноз букмекерів на матч Динамо – Маккабі Тель-Авів
Фаворитом поєдинку-відповіді букмекери вважають "Динамо". На перемогу "біло-синіх" можна поставити з коефіцієнтом 1,90. Нічия – 3,70. Виграш "Маккабі" – 3,70.
А ось у двоматчевій дуелі аналітики впевнено пророкують тріумф ізраїльського клубу – на це приймаються ставки з коефіцієнтом 1,21. Підсумковий успіх підопічних Олександра Шовковського оцінений коефіцієнтом 4,05.
Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.
Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.