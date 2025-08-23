- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
Динамо – Маккабі Тель-Авів: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи
Поєдинок відбудеться 28 серпня у польському Любліні.
У четвер, 28 серпня, київське "Динамо" позмагається з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола і завершився поразкою чемпіона України з рахунком 1:3.
Де дивитися матч Динамо – Маккабі Тель-Авів
Матч "Динамо" – "Маккабі" Тель-Авів у прямому ефірі покаже телеканал "2+2" та платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Переможець двоматчевого протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.
Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.