Динамо – Маккабі Тель-Авів: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

"Маккабі" Тель-Авів – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 28 серпня, київське "Динамо" позмагається з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола і завершився поразкою чемпіона України з рахунком 1:3.

Де дивитися матч Динамо – Маккабі Тель-Авів

Матч "Динамо" – "Маккабі" Тель-Авів у прямому ефірі покаже телеканал "2+2" та платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.