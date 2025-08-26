ТСН у соціальних мережах

Динамо – Маккабі Тель-Авів: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

Текстовий репортаж другого поєдинку між чемпіонами України та Ізраїлю.

Автор публікації
Максим Приходько
"Маккабі" Тель-Авів – "Динамо"

"Маккабі" Тель-Авів – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 28 серпня, київське "Динамо" зустрінеться з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола і завершився поразкою чемпіона України з рахунком 1:3.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Маккабі" Тель-Авів.

