Проспорт
42
1 хв

Динамо – Металіст 1925: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Пряма трансляція поєдинку 8-го туру чемпіонату України з футболу.

Максим Приходько
Захисник "Динамо" Олександр Караваєв

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв / © ФК Динамо Київ

У неділю, 5 жовтня, київське "Динамо" прийме харківський "Металіст 1925" в матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Після семи турів "Динамо" (15 очок) посідає друге місце в УПЛ і на 2 бали відстає від лідера "Шахтаря". Підопічні Олександра Шовковського не змогли виграти жодного з трьох останніх матчів у чемпіонаті України, зігравши внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2) та "Карпат" (3:3).

"Металіст 1925" розташовується на третій позиції в таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 залікових пунктів.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Металіст 1925" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло англійському "Крістал Пелас" (0:2) на старті основного раунду Ліги конференцій.

