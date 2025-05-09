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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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158
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1 хв

"Динамо" не подужало "Полісся" та закрутило інтригу в боротьбі за титул УПЛ (відео)

Кияни дали "Олександрії" можливість максимально наблизитися до себе у чемпіонських перегонах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Динамо"

"Полісся" – "Динамо" / © ФК Полісся

"Динамо" на виїзді зіграло внічию з "Поліссям" у центральному матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 0:0.

Господарі поля більше атакували упродовж зустірічі та завдали 8 ударів проти 5 у "біло-синіх" (у площину воріт – 3:0), однак забитих голів уболівальники так і не побачили.

Огляд матчу "Полісся" – "Динамо"

Після цього матчу "Динамо" (68 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. Підопічні Олександра Шовковського тепер на 5 балів випереджають "Олександрію", яка зіграла на один поєдинок менше.

Якщо команда Руслана Ротаня 11 травня на виїзді переможе "Карпати", то за два тури до кінця скоротить відставання від киян у боротьбі за чемпіонство до 2 пунктів.

У наступному турі УПЛ "біло-сині" 18 травня позмагаються з "Чорноморцем", а житомирці днем раніше зустрінуться із "Зорею".

Перед цим "Динамо" у середу, 14 травня, зіграє фінальний матч Кубка України проти "Шахтаря". Поєдинок у Житомирі розпочнеться о 18:30.

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