"Динамо" не зуміло обіграти "Олександрію" в результативному матчі УПЛ

"Динамо" – "Олександрія" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" зіграло внічию з "Олександрією" в матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:2 .

Олександрійці відкрили рахунок уже на першій хвилині зустрічі – Сергій Булеца на 13-й секунді гри влучно пробив здалеку.

На 40-й хвилині кияни відігралися – відзначився Володимир Бражко, після прострілу якого з лівого флангу м'яч залетів у дальній кут.

На 63-й хвилині "біло-сині" вийшли вперед – Олександр Піхальонок реалізував пенальті.

Однак на 86-й хвилині гості забили вдруге та вирвали нічию – автором точного удару став Хуссейн Туатті.

На 90+4-й хвилині "Олександрія" залишилася в меншості – Жонатан отримав другу жовту картку за затягування часу.

Огляд матчу "Динамо" – "Олександрія"

"Динамо" втратило очки в другому поспіль матчі УПЛ. Минулого туру підопічні Олександра Шовковського зіграли внічию проти "Оболоні" (2:2).

"Біло-сині" (14 очок) повернулися на перше місце в УПЛ, обійшовши "Колос" завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. "Олександрія" (4 бали) піднялася на 13-ту сходинку.

У наступному турі "Динамо" на виїзді зіграє з "Карпатами", а "Олександрія" прийме "Полтаву". Обидва матчі відбудуться у суботу, 27 вересня.

Нагадаємо, минулого тижня "Олександрія" та "Динамо" зустрічалися в Кубку України. Кияни перемогли з рахунком 2:1 та вийшли до 1/8 фіналу.