Проспорт
49
2 хв

Динамо – Ноа: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

Аналітики вважають чемпіона України фаворитом у поєдинку з вірменським клубом.

Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У четвер, 18 грудня, київське "Динамо" зустрінеться з вірменським "Ноа" в матчі останнього, шостого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Це буде номінально домашній для чемпіона України поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Ноа".

Перед заключним туром "Динамо" (3 очки) посідає 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. Минулого туру "біло-сині" програли італійській "Фіорентині" (1:2) і достроково втратили шанси на вихід до плейоф третього за престижністю єврокубка.

"Ноа" (8 балів) перебуває на 17-й позиції та продовжує боротьбу за вихід до наступної стадії. Минулого туру вірменський клуб обіграв польську "Легію" (2:1).

Прогноз букмекерів на матч Динамо – Ноа

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу підопічних Ігоря Костюка можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,60. Виграш вірменської команди – 3,40.

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" розбило "Верес" у своєму останньому матчі УПЛ перед зимовою паузою.

