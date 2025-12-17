Динамо – Ноа: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У четвер, 18 грудня, київське "Динамо" зіграє з вірменським "Ноа" в матчі останнього, шостого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для чемпіона України поєдинок відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед заключним туром "Динамо" (3 очки) посідає 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. Минулого туру "біло-сині" програли італійській "Фіорентині" (1:2) і достроково втратили шанси на вихід до плейоф третього за престижністю єврокубка.

"Ноа" (8 балів) перебуває на 17-й позиції та продовжує боротьбу за вихід до наступної стадії. Минулого туру вірменський клуб обіграв польську "Легію" (2:1).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Ноа".