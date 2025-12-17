ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

Динамо – Ноа: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Стежте за перебігом останнього поєдинку "біло-синіх" в нинішньому сезоні єврокубків.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У четвер, 18 грудня, київське "Динамо" зіграє з вірменським "Ноа" в матчі останнього, шостого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для чемпіона України поєдинок відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед заключним туром "Динамо" (3 очки) посідає 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. Минулого туру "біло-сині" програли італійській "Фіорентині" (1:2) і достроково втратили шанси на вихід до плейоф третього за престижністю єврокубка.

"Ноа" (8 балів) перебуває на 17-й позиції та продовжує боротьбу за вихід до наступної стадії. Минулого туру вірменський клуб обіграв польську "Легію" (2:1).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться передматчеву студію та альтернативне коментування поєдинку "Динамо" – "Ноа" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Ноа".

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie