Проспорт
16
1 хв

Динамо — Оболонь: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 20-го туру чемпіонату України з футболу.

Максим Приходько
"Динамо" — "Оболонь"

"Динамо" — "Оболонь" / © ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 13 березня, "Динамо" прийме "Оболонь" у матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Наразі "біло-сині" (35 очок) посідають четверте місце в УПЛ, а "пивовари" (24 бали) розташовуються на дев'ятій позиції.

Минулого туру "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Поліссям" (2:1), а "Оболонь" зіграла внічию з "Кривбасом" (0:0).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Оболонь" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що клуб УПЛ орендував легіонера "Динамо".

16
