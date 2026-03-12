- Дата публікації
Динамо — Оболонь: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Дивіться у прямому ефірі поєдинок 20-го туру чемпіонату України з футболу.
У п'ятницю, 13 березня, "Динамо" прийме "Оболонь" у матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Наразі "біло-сині" (35 очок) посідають четверте місце в УПЛ, а "пивовари" (24 бали) розташовуються на дев'ятій позиції.
Минулого туру "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Поліссям" (2:1), а "Оболонь" зіграла внічию з "Кривбасом" (0:0).
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Оболонь" з Youtube-каналу FootballHub.
Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що клуб УПЛ орендував легіонера "Динамо".