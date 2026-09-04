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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Динамо" оголосило про підписання футболіста молодіжної збірної Бразилії

Густаво Прадо виступатиме за "біло-синіх" на правах оренди.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Густаво Прадо

Густаво Прадо / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо", яке минулого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), розгромно програло "Буковині" (0:3), оформило трансфер бразильського правого вінгера Густаво Прадо.

До столичної команди він приєднався на правах оренди з "Інтернасьйонала", яка розрахована до кінця сезону-2026/27, повідомляється на офіційному сайті "Динамо".

За "біло-синіх" 21-річний бразильський футболіст виступатиме під 47-м номером.

Густаво Прадо / © ФК Динамо Київ

Густаво Прадо / © ФК Динамо Київ

Прадо народився 6 червня 2005 року в Ріо-де-Жанейро. Новий гравець "Динамо" є вихованцем бразильського клубу "Ферровіарія" та має досвід виступів у місцевій Серії А (46 матчів) та у молодіжній збірній Бразилії U-20 (11 матчів).

Останнім клубом Прадо був "Сеара" з міста Форталеза, штат Сеара, який нині виступає у бразильській Серії B. До команди він приєднався у березні 2026 року на правах оренди з "Інтернасьйонала".

"Ласкаво просимо до "Динамо", бажаємо успіхів, яскравої гри та перемог у складі київського клубу", — привітала легіонера з переходом пресслужба киян.

Густаво Прадо / © ФК Динамо Київ

Густаво Прадо / © ФК Динамо Київ

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про повернення Георгія Бущана. Кияни орендували 32-річного воротаря у "Полісся" до кінця поточного сезону.

Також ми розповідали, що "Динамо" оголосило про трансфер івуарійського легіонера.

Нагадаємо, "Динамо" з 6 очками після трьох зіграних матчів посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.

Наступний матч кияни проведуть у неділю, 6 вересня, коли приймуть ЛНЗ у межах п'ятого туру УПЛ. Гра розпочнеться о 13:00.

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