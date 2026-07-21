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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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334
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"Динамо" оголосило про підписання футболіста збірної України

Правий захисник Олексій Сич перейшов з львівських "Карпат" до київського "Динамо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олексій Сич

Олексій Сич / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оформило трансфер правого захисника львівських "Карпат" та збірної України Олексія Сича.

Про це повідомив офіційний сайт столичного клубу.

Контракт із 25-річним українським футболістом розрахований на три роки з можливістю продовження співпраці на ще один рік.

Фінансові деталі угоди офіційно не розголошуються. Проте "Карпати" повідомили, що зберегли за собою право на отримання 50% від суми наступного трансферу футболіста.

Також у випадку, якщо "Динамо" прийме пропозицію будь‑якого клубу щодо трансферу Сича, львів'яни матимуть першочергове право зворотного викупу гравця на тих самих умовах.

Сич є вихованцем академії "Карпат". У 19-річному віці дебютував за "зелено-білих" в УПЛ. Від 2020 до 2025 року Олексій виступав за "Рух", поки у січні 2025-го не повернувся до "Карпат".

У сезоні-2022/23 він грав на правах оренди за бельгійський "Кортрейк": 14 матчів провів у чемпіонаті Бельгії, а ще три — у Кубку.

Загалом в УПЛ на рахунку Сича 87 матчів, ще 2 — у Кубку України.

На рахунку Сича два матчі за збірну України. Захисник дебютував за "синьо-жовтих" 19 листопада 2024 року у поєдинку Ліги націй Албанія — Україна (1:2). Також Олексій взяв участь у матчі плейоф Ліги націй Україна — Бельгія (3:1), який відбувся 20 березня 2025 року.

Зазначимо, що цього літа інший правий захисник збірної України Олександр Караваєв перейшов з "Динамо" до "Шахтаря".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.

Крім того, "Динамо" оголосило про повернення польського захисника, з яким виграло низку трофеїв.

Також ми розповіли, що "Динамо" оголосило про підписання воротаря.

Нагадаємо, "Динамо" розпочало сезон-2026/27 матчами першого раунду кваліфікації Ліги Європи з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого етапу відбору Ліги Європи, де позмагаються з грецьким ПАОКом.

Матчі "Динамо" проти ПАОКа відбудуться 23 і 30 липня. Першу гру команди проведуть у польському Любліні, а поєдинок-відповідь — у Греції.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

У стартовому турі УПЛ динамівці мали 2 серпня зіграти з "Лівим Берегом", але через участь "біло-синіх" у кваліфікації єврокубків матч перенесли на 2 грудня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
334
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