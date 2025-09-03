"Динамо" оголосило про підписання румунського форварда

Владіслав Бленуцe / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило про підписання румунського нападника Владіслава Бленуце.

Контракт 23-річного форварда зі столичним клубом розраховано на 5 років, повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".



Владіслав народився 12 січня 2002 року в місті Хінчешті (Молдова). Його зріст – 1,93 м, основна позиція – центральний нападник, робоча нога – права.

Футбольну кар'єру Бленуце розпочав у юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії. 2019 року приєднався до молодіжної системи італійського клубу "Пескара", де у грудні 2020 року дебютував за першу команду в Серії B. У складі "Пескари" провів 6 матчів.

У вересні 2022 року перейшов до ФК "Університатя Крайова 1948" на правах оренди. Після завершення сезону трансфер було викуплено, і влітку 2023 року футболіст підписав повноцінний контракт із клубом. У сезоні-2023/24 Владіслав зіграв 31 матч, забивши 8 голів.

У сезоні-2024/25 на правах оренди виступав за "Університатю Клуж", де провів 37 матчів та відзначився 12 голами.



На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. 2023 року почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U-20 та U-21.

Батько Владіслава – відомий тренер Едуард Бленуце, який наразі очолює клуб елітного дивізіону чемпіонату Молдови "Петрокуб".

За місце у стартовому складі київського клубу Бленуце конкуруватиме з іншими двома нападниками – Едуардо Герреро та Матвієм Пономаренком. Основний форвард "біло-синіх" Владислав Ванат 1 вересня офіційно перейшов до іспанської "Жирони".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання нігерійського півзахисника бразильського "Фламенго" Шоли Огундани.

Також кияни оголосили про підписання сенегальського захисника французького "Гавра" Аліу Тіаре.

Крім того, "біло-сині" орендували українського захисника тернопільської "Ниви" Василя Буртника.

Зазначимо, що "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Олександра Шовковського 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".