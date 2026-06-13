Ілля Ольховий / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" оголосило про підписання воротаря тернопільської "Ниви" Іллі Ольхового.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Термін контракту 23-річного українського голкіпера зі столичним клубом не розкривається, так само як і фінансові деталі угоди.

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Ольховий народився 30 травня 2003 року в Тернополі. Перші кроки у футболі робив у місцевій ДЮСШ. Згодом переїхав до Львова, закінчив Академію місцевого однойменного клубу, після чого виступав за юнацьку команду "Львова".

В УПЛ дебютував 25 травня 2023 року в матчі ФК "Львів" — "Чорноморець" (0:1). Після завершення сезону-2022/23, в якому провів три матчі в елітному дивізіоні, Ілля підписав контракт із закарпатським "Минаєм", у складі якого зіграв 2 матчі в УПЛ.

Навесні 2024 року підписав угоду з тернопільською "Нивою". Впродовж двох сезонів був основним голкіпером команди, провівши близько півсотні матчів у Першій лізі та Кубку України.

У сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.

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Столичний гранд лише втретє в історії завершив чемпіонат України без медалей.

Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому наступного сезону зіграє в першому відбірковому раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.

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