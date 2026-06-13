ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" оголосило про підписання воротаря

Ілля Ольховий підписав контракт із "біло-синіми".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Ілля Ольховий

Ілля Ольховий / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило про підписання воротаря тернопільської "Ниви" Іллі Ольхового.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Термін контракту 23-річного українського голкіпера зі столичним клубом не розкривається, так само як і фінансові деталі угоди.

Ольховий народився 30 травня 2003 року в Тернополі. Перші кроки у футболі робив у місцевій ДЮСШ. Згодом переїхав до Львова, закінчив Академію місцевого однойменного клубу, після чого виступав за юнацьку команду "Львова".

В УПЛ дебютував 25 травня 2023 року в матчі ФК "Львів" — "Чорноморець" (0:1). Після завершення сезону-2022/23, в якому провів три матчі в елітному дивізіоні, Ілля підписав контракт із закарпатським "Минаєм", у складі якого зіграв 2 матчі в УПЛ.

Навесні 2024 року підписав угоду з тернопільською "Нивою". Впродовж двох сезонів був основним голкіпером команди, провівши близько півсотні матчів у Першій лізі та Кубку України.

У сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.

Столичний гранд лише втретє в історії завершив чемпіонат України без медалей.

Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому наступного сезону зіграє в першому відбірковому раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie