"Динамо" оголосило про підписання захисника з чемпіонату Франції

Аліу Тіаре / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило про трансфер центрального захисника французького "Гавра" Аліу Тіаре.

21-річний сенегальський футболіст підписав з "біло-синіми" контракт на чотири роки, повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

Аліу народився 20 грудня 2003 року в місті Діулулу (Сенегал). Має зріст 195 см. Свої перші кроки у професійному футболі робив у ФК "Діамбарс", звідки у вересні 2023 року перейшов до французького "Гавра".

У Франції спочатку виступав за "Гавр" (16 матчів, 3 голи), а перед початком сезону-2024/2025 приєднався до "Нансі" на правах оренди.

Будучи основним виконавцем у "Нансі", протягом сезону зіграв 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання нігерійського півзахисника Шоли Огундани з бразильського "Фламенго".

Також ми розповідали, що український форвард Владислав Ванат перейшов з "Динамо" до іспанської "Жирони".

Нагадаємо, "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Олександра Шовковського 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".